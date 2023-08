POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit 3 Fahrzeugen und 2 Leichtverletzten

Heidelberg (ots) - Eine 66-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin kam am heutigen Mittag, kurz nach 12:00 Uhr, aus noch unbekannter Ursache, in einer langgezogenen Rechtskurve auf der B37 in HD-Schlierbach, in den Gegenverkehr. Dort kollidierte jene mit einer entgegenkommenden 31-jährigen Mini-Cooper-Fahrerin, drehte sich um ihre eigene Achse und kam kurz danach zum Stehen. ...

