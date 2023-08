Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 100.000 Euro Schaden und zwei leicht verletzte Personen nach Unfall

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:45 Uhr fuhr ein 46-jähriger Lkw-Fahrer die Hansastraße von der Untermühlaustraße kommend in Richtung Industriestraße entlang. Im Kreuzungsbereich Hansastraße und Industriestraße missachtete der 46-Jährige die Vorfahrt des von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Lkw-Fahrers und kollidierte mit diesem. In der Folge geriet der Sattelzug des 65-Jährigen in den Gegenverkehr der Industriestraße und kollidierte mit einem in Richtung Inselstraße fahrenden 36-jährigen VW-Fahrer. Der 46-Jährige und der 36-Jährige wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die beiden Männer wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell