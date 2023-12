Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Verkehrsunfall in der Ruschbachstraße - Geschädigter gesucht

Freiburg (ots)

Eine 66-jährige Frau erschien am Mittwoch, 29.11.2023, beim Polizeirevier in Rheinfelden und teilte mit, dass sie gegen 17.45 Uhr in der Ruschbachstraße, in Höhe der Hausnummer 15, beim Einparken mit ihrem Pkw einen anderen Pkw beschädigt habe. Bei einer Nachschau konnte der beschädigte Pkw nicht mehr festgestellt werden. Der Sachschaden an dem Pkw der 66-Jährigen, einem roten Toyota Corolla, beträgt etwa 1.000 Euro. Bei dem gesuchten Pkw könnte es sich um einen dunklen Audi handeln. Der Fahrzeughalter des gesuchten Pkw möge sich bitte mit dem Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche vielleicht Hinweise zu dem gesuchten Pkw geben können.

