POL-FR: Weil am Rhein: In Nebengebäude des Sundgauhauses eingebrochen

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 30.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 19.45 Uhr bis 20.25 Uhr, schlug ein Unbekannter die Scheibe der Fahrertür eines Taxis ein. Aus dem Taxi wurde eine unter dem Fahrersitz liegende Geldbörse entwendet. In der Geldbörse befanden sich über 1.000 Euro. Auch am Donnerstag, 30.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 19.40 Uhr, ...

