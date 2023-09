Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug beschädigt

Weimar (ots)

Die Halterin eines auf dem Herrmann-Brill-Platz in Weimar geparkten Renault stellte mit Bedauern fest, dass dieser durch Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigt wurde. Auf unbekannte Weise wurde der Lack an Motorhaube und Fahrzeugdach zerkratzt sowie Risse in der Frontscheibe verursacht. Dadurch ist nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 1000,00 EUR entstanden. Der oder die Täter konnten nach der Tat unbemerkt entkommen. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

