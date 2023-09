Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennender Müllcontainer

Weimar (ots)

In der Hauptstraße in Berlstedt kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Müllcontainerbrand. Ein Unbekannter entzündete diesen auf ebenfalls unbekannte Weise und entfernte sich anschließend vom Tatort. Durch Anwohner wurde das Feuer der Feuerwehr gemeldet, welche unmittelbar die Polizeiinspektion Weimar informierte. Bei der eingeleiteten Fahndung im Tatortnahbereich konnte der Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Müllcontainer brannte komplett ab. Durch das Feuer wurden außerdem zwei daneben befindliche Container beschädigt. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen in der Hauptstraße in Berlstedt im Zeitraum zwischen 01:15 Uhr und 01:30 Uhr, oder der Tat selber, machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

