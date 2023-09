Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsch abgebogen und Schulterblick vergessen

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 21-jähriger Seat-Fahrer die Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Buttelstedter Straße in Richtung Schopenhauerstraße, in welcher dieser später verbotswidrig rechts abbog. Beim Abbiegevorgang übersah der junge Mann, den in gleicher Richtung fahrenden 30-jährigen Radfahrer, wodurch beide miteinander kollidierten. Eine in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung beobachtete den Vorgang und eilte umgehend zum Unfallort. Der Radfahrer wurde durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme ohne medizinische Behandlung fortsetzen. Durch den Unfall entstanden Sachschäden an beiden Verkehrsmitteln. Unklar bleibt, ob der Radfahrer das Rotlicht der für Radfahrer und Fußgänger geltenden Lichtzeichenanlage missachtete. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell