Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Weimar (ots)

Am Freitagmittag gegen halb zwölf befuhr ein 83-jähriger Radfahrer die Bechsteinstraße aus Richtung Florian-Geyer-Straße in Richtung Fuldaer Straße als ihn ein anderer unbekannter Radfahrer, welcher in derselben Richtung unterwegs war, überholte. Vermutlich hielt der Unbekannte keinen genügenden Seitenabstand, sodass sich die beiden Lenker berührten und der 83-Jährige zu Fall kam. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt. Sein Fahrrad wurde bei dem Sturz ebenfalls leicht beschädigt. Der unbekannte Radfahrer hielt lediglich kurz an, setzte seine Fahrt aber kurzerhand fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Beschrieben wird dieser als 60 bis 65 Jahre, etwa 1,75 m, mit mittelbraunen kurzen Haaren, grauer Hose und schwarzem Fahrrad. Die Polizei Weimar hat Ermittlungen wegen Unfallfluchts und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder der Person des unbekannten Radfahrers machen können, werden gebeten, sich unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell