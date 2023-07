Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallfluchten mit unbekannten Unfallverursachern

Speyer/Harthausen (ots)

~Vom 13.07.2023 bis zum 21.07.2023 parkte die Geschädigte ihren roten Hyundai i10 in Speyer in der Christian-Dathan-Straße. Ein unbekannter Unfallflüchtiger touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken das Auto der 30-Jährigen, sodass dieses unterhalb des linken Scheinwerfers und an der Stoßstange beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Weiterhin kam es von Donnerstag auf Freitag in der Johannesstraße in Harthausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte bemerkte an seinem weißen BMW einen Schaden im Bereich des Außenspiegels und des Kotflügels. Der Unfallflüchtige touchierte wahrscheinlich beim Vorbeifahren den BMW.

Wer kann Hinweise zu den Unfallfluchten geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )~

