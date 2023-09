Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rad während Fahrt abgebrochen

Apolda (ots)

Am Freitag gegen 7:45 Uhr sorgte ein Fahrzeugdefekt in Kromsdorf für einen Polizeieinsatz. Der Fahrer eines DACIA Sandero fuhr ohne sich dabei Schlimmes zu denken entlang der Dorfstraße. In einer Kurve brach das linke vordere Rad vom Fahrzeug und löste sich. In der Folge wurde die Ölleitung vom Fahrzeug beschädigt, weswegen die Feuerwehr zum Einsatz kommen musste. Glücklicherweise kam der Fahrer mit einem großen Schrecken davon und niemand wurde verletzt.

