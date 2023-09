LPI-J: Sattel gestohlen

Hermsdorf (ots) - Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt die PI Saale-Holzland in der Naumburger Straße in Hermsdorf. Im Garagenbereich hinter dem Feuerwehrgelände fuhr Freitag zwischen 10:00 und 13:00 Uhr ein grünfarbener Pkw gegen ein Metallgeländer und flüchtete anschließend vom Unfallort. Markante grüne Farbreste am Geländer waren noch zu erkennen. Hinweise zum Unfallflüchtigen bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428-640 oder jede andere ...

