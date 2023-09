Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsche Herdplatte eingeschaltet

Weimar (ots)

In der Mittagszeit des Freitages kam es in einem Ortsteil von Weimar zu einem Brand in einer Mietwohnung. Der 11-jährige Sohn einer 44-Jährigen, welche sich auf dem Heimweg befand, sollte bereits den Herd anschalten, damit diese das Mittag zubereiten könne. Jedoch schaltete der Junge die falsche Herdplatte des Elektroherds an, wodurch sich der darauf befindliche Plastikmüll entzündete. Die mittlerweile eingetroffene Mutter und ihr Sohn konnten den Brand glücklicherweise schnell eigenständig löschen. Allerdings bestand seitens der hinzugeeilten Feuerwehr der Verdacht, dass beide Personen eine leichte Rauchgasintoxikation erlitten haben könnten, weshalb sie kurzzeitig medizinische Behandlung im Krankenhaus erhielten. Durch den Brand wurde Sachschaden am Mobiliar in Höhe von ca. 5000,00 EUR verursacht. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

