Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach fahrlässiger Körperverletzung

Arnstadt (ots)

Am 22. Mai, zwischen 09.00 Uhr und 09.05 Uhr begab sich ein 28-Jähriger zu Fuß von einer Kleingartenanlage in der Ichtershäuser Straße in Richtung Stadtzentrum. Gleichzeitig befuhr eine weibliche, bislang unbekannt gebliebene Radfahrerin den angrenzenden Radweg in entgegengesetzte Richtung. Aus ungeklärter Ursache stieß der 28 Jahre alte Mann gegen die Radfahrerin, welche daraufhin zu Fall kam und sich verletzte. In der weiteren Folge setzten die beiden Unfallbeteiligten ihren Weg fort. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der bislang unbekannten Fahrradfahrerin oder deren Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0130846/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell