POL-PDPS: Warnung - Dachhaie nach wie vor im Dienstgebiet unterwegs

Pirmasens-Zweibrücken-Landkreis (ots)

Die Polizei Pirmasens hat zuletzt mehrfach über das Auftreten von sogenannten "Dachhaien" berichtet. Am Dienstag gingen diesbezüglich mehrere Anrufe aus den Bereichen Obersimten, Niedersimten, Hochstellerhof und Vinningen ein. Ein entsprechendes Fahrzeug wurde festgestellt und kontrolliert. Die Dachdecker/Handwerker bieten direkt an der Haustür Reparatur- oder Verschönerungsarbeiten an.

In der Regel ist das in Folge mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, da beispielsweise vereinbarte Preisabsprachen nicht eingehalten werden und im Nachgang, teilweise mit Nachdruck oder gar Drohungen, absolut überhöhte Forderungen gestellt werden. Manchmal werden Anzahlungen zum Materialkauf gefordert, was meist mit hohem Nachforderungen verbunden ist, wenn denn die Arbeiter nicht gleich mit der Anzahlung auf Nimmerwiedersehen verschwunden sind.

In den meisten Fällen sind die Arbeiten ohnehin nicht fachgerecht ausgeführt, so dass man sich im tatsächlichen Bedarfsfalle besser an einen seriösen Fachbetrieb wenden sollte.

