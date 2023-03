Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Falsche Wasserwerkmitarbeiter bestahlen Seniorin

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 16.3.2023, 14.00 Uhr verschafften sich falsche Wasserwerkmitarbeiter unter dem Vorwand der Rohrspülung Zugang zu einer Wohnung an der Kampstraße in Beckum. Aktuell finden im Garten des Hauses Bauarbeiten statt. Insgesamt drei Männer betraten die Räume der Seniorin und hantierten an den Wasserhähnen in Küche sowie Bad. Kurz nachdem das Trio ihre vermeintlichen Arbeiten abgeschlossen hatte, stellte die Frau den Diebstahl von Bargeld fest.

Die Männer trugen alltagsübliche Kleidung, sind etwa 1,70 Meter groß, circa 30 Jahre alt, haben mittelblonde Haare, sprachen deutsch und sind europäischen Typs.

Wer hat die Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Angaben zu dem Trio machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

