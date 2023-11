POL-PDPS: Einbruch in ein leerstehendes Haus

Zweibrücken-Pirmasens-Kreis Südwestpfalz (ots) - Am Samstag, 25. November, dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, positioniert sich der Regionale Runde Tisch gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr in der Fußgängerzone in Zweibrücken, Hauptstraße/Ecke ...

mehr