Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Freitag, 19. April 2024, 10:00 Uhr bis Dienstag, 23. April 2024, 10:00 Uhr auf ein Grundstück in der Straße Windmühlenberg und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum. Hier entwendeten sie das in der Garage befindliche Pedelec. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung

In der Zeit von Montag, 22. April 2024, 22:00 Uhr bis Dienstag, 23. April 2024, 11:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter die äußere Verglasung zweier Scheiben eines Restaurants in der Große Straße. Der Schaden wurde auf 900,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494/91420-0) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Montag, 22. April 2024, 19:00 Uhr bis Dienstag, 23. April 2024, 06:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Schulgelände in der Straße Nordhofe und besprühten dort mehrere Säulen mit Farbe. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Dienstag, 23. April 2024, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 13:45 Uhr zerstachen unbekannte Täter den Reifen eines Pkw einer 20-jährigen Frau aus Bakum. Diese hatte ihren Pkw, einen BMW 118d, auf einem Parkstreifen an der Windallee/Ecke Willohstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 48-jähriger Mann aus Holdorf befuhr am Dienstag, 23. April 2024, gegen 16:00 Uhr, mit einem E-Scooter die Straße Am Steinbrink, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,14 Promille. Zudem besaß der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Steinfeld - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 23. April 2024, gegen 15:25 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Mann aus Steinfeld die Dammer Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,99 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 22. April 2024, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Hoftor einer Schule in der Straße Nordhofe. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

