Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstähle aus Firmenfahrzeugen

In der Zeit von Dienstag, 23. April 2024, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 24. April 2024, 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter zu zwei Fahrzeugen an der Halener Straße und der Straße Zum Gogericht. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Pkw und entwendeten diverse Werkzeuge. Der Gesamtschaden wurde auf 3.500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 23. April 2024, 16:45 Uhr bis Mittwoch, 24. April 2024, gegen 07:35 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 32-jährigen Frau aus Cloppenburg. Diese hatte ihren Pkw, einen VW Passat, an der Schweriner Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 5.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 23. April 2024, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 24. April 2024, 05:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 40-jährigen Frau aus Essen (Old.). Diese hatte ihren Pkw, einen Daimler E400, an der Straße Am Kirchplatz abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Old.) (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fahrradfahrer (Kind)

Am Mittwoch, 24. April 2024, gegen 15:00 Uhr verließ eine 61-jährige Frau aus Garrel mit ihrem Pkw ordnungsgemäß in Schrittgeschwindigkeit den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Nikolausdorfer Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 8-jährigen Jungen aus Garrel auf seinem Fahrrad, welcher auf dem Parkplatz mit seinem Fahrrad durch freie Parklücken fuhr. Das Kind stürzte und wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell