LPI-J: Handtaschendieb gestellt

Weimar (ots) - In der Nacht zu Samstag gelangten unbekannte Täter in der Oststraße in Blankenhain in den Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses und entwendeten dort ein Mountainbike, welches mittels Schloss an einer festverbauten Metallstange gesichert war. Der Wert des Fahrrads beträgt 2100 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

mehr