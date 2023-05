Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheibe von Bushaltestelle beschädigt

Altenburg (ots)

Gößnitz: Im Zeitraum vom 21.05.-22.05.2023 schlugen unbekannte Sachbeschädiger an einer Bushaltestelle in der Waldenburger Straße eine Scheibe der Haltestelle ein, so dass die Altenburger Polizei nun zum Tatgeschehen ermittelt. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können oder den Vorgang möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 03447 / 471-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell