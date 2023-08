POL-PPWP: Geldbeutel gestohlen - Kreditkarte unbefugt benutzt

Kaiserslautern (ots) - Sozusagen in flagranti hat die Polizei am späten Donnerstagabend einen mutmaßlichen Einbrecher in der Zollamtstraße geschnappt. Zeugen hatten kurz nach 23 Uhr gemeldet, dass sich hier ein Mann am Hintereingang eines Gebäudekomplexes zu schaffen mache und bereits eine Scheibe eingeschlagen habe. Bis zum Eintreffen der Streife hatte der Unbekannte weitere Fenster demoliert - und sich dabei auch ...

