Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 18. April 2024, 09:00 Uhr bis Freitag, 19. April 2024, 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in eine Kirche in der Straße Am Kirchplatz und entwendeten einen Edelstein des Taufbeckens. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Pkw-Diebstahl

Am Dienstag, 23. April 2024, zwischen 19:00 Uhr bis 23:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen BMW, iX1 xDrive in schwarz, welcher auf dem Gelände eines Autohauses an der Oldenburger Straße abgestellt war. Der Schaden liegt im mittleren 5-stelligen Bereich. Zeugen, welche im tatrelevanten Zeitraum etwas beobachtet haben könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) oder Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung zu setzen.

Visbek - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

In der Zeit von Dienstag, 23. April 2024, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 24. April 2024. 07:15 Uhr, begaben sich unbekannte Täter an ein Firmenfahrzeug, welches am Corveyweg abgestellt worden war. Hier öffneten sie gewaltsam das Fahrzeug und entwendeten diverses Werkzeug. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04475/950470) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Montag, 22. April 2024, 16:00 Uhr bis Dienstag, 23. April 2024, 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Schule in der Schützenstraße und besprühten dort mehrere Fenster mit Farbe. Der Schaden wurde auf 250,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall / Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 24. April 2024, 10:08 Uhr befuhr ein 46-jähriger aus Bösel mit einem Lkw und Anhänger die L 843 aus Bakum kommend in Richtung Vechta. In Höhe der Auffahrt zur Ortsumgehung verpasste der Lkw-Fahrer die Auffahrt, der 46-jährige stoppte auf der Straße und setzte sein Lkw-Gespann zurück. Hierbei kollidierte er mit dem Pkw einer nachfolgenden 70-jährigen Frau aus Bakum. Diese hatte verkehrsbedingt anhalten müssen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 23. April 2024, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 24. April 2024, 06:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw einer 23-jährigen Frau aus Vechta. Diese hatte ihren Pkw, VW Polo, am Eichendorffweg abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ein 25-jähriger Mann aus Vechta befuhr mit seinem Pkw am Mittwoch, 24. April 2024, 13:35 Uhr, den Falkenweg in Richtung Falkenrotter Straße. In Höhe der dortigen Linkskurve geriet er mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 80-jährigen Frau aus Vechta zusammen. Durch den Unfall wurde die 80-jährige Frau leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 6.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell