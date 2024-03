Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zwei Brandalarme in Tiefgarage

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 23.03.2024, kam es in der Tiefgarage beim Kursaal in der Innenstadt von Bad Säckingen zu gleich zwei Brandalarmen. Gegen 01:45 Uhr hatten Unbekannte einen Handfeuermelder betätigt. Gegen 05:40 Uhr löste erneut die Brandmeldeanlage in der Tiefgarage aus. Unbekannte hatten dieses Mal einen Papierhaufen angezündet. Der dadurch entstandene Rauch sorgte für die Alarmierung der Feuerwehr. Sachschaden entstand keiner. In beiden Fällen rückte die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen auf. Die Ermittlungen der Polizei zur den Verursachern dauern an.

