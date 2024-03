POL-FR: Freiburg im Breisgau: Versuchter räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, 22.03.2024, gegen 06:25 Uhr, war es bei der Ampelanlage am Grenzübergang in der Waldshuter Schmittenau zu einem Auffahrunfall gekommen. Die Polizei sucht Zeugen! Auf der dortigen Linksabbiegespur in Richtung Schweiz soll ein Sattelzug einer bereits wartenden 25-jährigen Audi-Fahrerin aufgefahren sein. Am Audi entstand ein ...

mehr