Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto prallt gegen Hauswand - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.03.2024, gegen 15:50 Uhr, ist in der Tiengener Straße in WT-Gurtweil ein Auto gegen eine Hauswand geprallt. Der 83-jährige Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen, seine 77 Jahre alte Beifahrerin blieb unversehrt. Womöglich aufgrund einer medizinischen Ursache hatte der Fahrer die Kontrolle über das Auto verloren, weshalb die Beifahrerin die Handbremse zog. In der Folge geriet der Wagen nach rechts von der Straße, kollidierte mit einem Zaun und anschließend mit einer Hauswand, wo er zum Stillstand kam. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen an der Unfallstelle und kümmerte sich um beide Insassen. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen worden. Es entstand Sachschaden von mindestens 10000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

