Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnhaus-Tür eingetreten und Polizeibeamte angegriffen

Papiercontainerbrand

Lüdenscheid (ots)

Ein 41-jähriger Lüdenscheider hat am Mittwochmorgen eine Tür eingetreten und am Nachmittag im Gewahrsam der Polizei einen Polizeibeamten angegriffen. Den ersten Einsatz bekamen die Polizeibeamten um 11.45 Uhr an der Düppelstraße: Ein 41-jähriger Mann, der angeblich bereits Hausverbot in dem Mehrfamilienhaus hatte, trat die Haustür ein. Die Polizeibeamten schrieben eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und erteilten dem alkoholisierten Mann einen Platzverweis. Um 15.20 Uhr wurde die Polizei erneut zu dem Haus gerufen, wo der 41-Jährige in einen lautstarken Streit mit Hausbewohnern verwickelt war. Diesmal nahmen ihn die Polizeibeamten zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam. In der Zelle randalierte er, beleidigte die Beamten als Hurensöhne, schlug und spuckte gegen die Tür der Gewahrsamszelle. Als die Beamten nach ihm schauten, ging er auf einen Beamten, verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Der 41-Jährige wurde überwältigt und beruhigte sich schließlich. Er bekam eine weitere Strafanzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Am Donnerstag gegen 21.15 Uhr hat an der Staberger Straße in Papiercontainer gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es gibt keine Hinweise auf den Verursacher. Der Schaden liegt bei 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen, Wegen und Plätzen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell