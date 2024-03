Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Glastür zerstört/ Taschendiebe/ Fahrrad gestohlen

Hemer (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag die Glastür eines Bürogebäudes an der Mendener Straße eingeschlagen. Entwendet wurde nach dem ersten Kenntnisstand jedoch nichts.

Eine 63-jährige Hemeranerin wurde am Donnerstagmorgen nach dem Einkaufen bestohlen. Gegen 11.30 Uhr hatte sie ihren Einkauf in einem Supermarkt am Hadamareplatz bezahlt, ihre Geldbörse in den Rucksack gesteckt und ihre Waren zum Auto auf dem Parkplatz getragen. Dort stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihres Rucksacks offenstand und die Geldbörse fehlte. Auf dem Weg zum Pkw war ihr nichts Verdächtiges aufgefallen. Sie machte sich direkt auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Am Mittwoch zwischen 13 und 21.30 Uhr wurde an der Iserlohner Landstraße (B 7) ein Fahrrad gestohlen. Der Eigentümer hatte es mit einem Faltschloss am Bushaltestellen-Masten der Haltestelle Edelburg gesichert. Als der Eigentümer am Abend zurückkam, lag nur noch das Schloss auf dem Boden und sein Conway E-Bike (Rahmengröße 46, 29 Zoll) war weg. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell