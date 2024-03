POL-MK: Dieseldiebstahl/

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch am Rastplatz Baberg an der A 45 die Tanks von zwei Lastwagen leergepumpt. Die Fahrer hatten ihre Sattelzugmaschinen am späten Abend auf dem Rastplatz abgestellt. Am Morgen bemerkten sie, dass die Tankdeckel aufstanden bzw. aufgebrochen wurden. Die Täter pumpten insgesamt rund 800 Liter Diesel ab. (cris)

Am Friedhof in der Heerstraße brannte am Donnerstagabend, gegen 18:25 Uhr, ein VW Golf. Zeugen beobachteten im Vorfeld wie zwei Männer mit dem Fahrzeug die Heerstraße entlang fuhren und anhielten. Anschließend machten sie sich verdächtig an dem Fahrzeug zu schaffen. Einer der Männer nahm beide Kennzeichen des Golfs ab und legte sie ins Fahrzeuginnere. Wenig später stand der Motorraum des Autos in Flammen. Die Männer liefen in Richtung Gerichtsstraße weg. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen. Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- Männlich - Ca. 40 Jahre alt - 1.80-1.90m groß - Graue Jogginghose - Helles Oberteil

2. Person:

- Männlich - Ca. 1.80m groß - Ca. 40 Jahe alt - Dunkler Anzug - Helles Hemd - Kurze Haare/Glatze

Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Brandstiftung. Hinweise zur Identität der beiden Männer nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (schl)

