Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Unfallflucht: Suche nach braunem Kleinwagen und weiteren Zeugen

Iserlohn (ots)

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines braunen Fahrzeugs, das am Mittwoch kurz nach 15.30 Uhr einen schweren Verkehrsunfall auf der Seilerseestraße verursacht hat. Nach Angaben von Zeugen wechselte der in Richtung Griesenbrauck fahrende braune Kleinwagen mehrfach ohne Blinken ruckartig den Fahrstreifen. Zuletzt schnitt der Wagen einen anderen Pkw. Dessen Fahrerin leitete eine Vollbremsung ein und wich auf die linke Spur aus. Dort stieß sie mit einem Handwerker-Fahrzeug zusammen und überfuhr den Bordstein des Mittelstreifens. Das Handwerker-Fahrzeug wiederum kollidierte mit einem dritten Fahrzeug und schob dieses in ein viertes Fahrzeug. Der Fahrer des brauen Fahrzeugs fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Bilanz: Drei Verletzte, die mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht wurden, sowie einen Leichtverletzten, zwei Totalschäden und insgesamt rund 70.000 Euro Gesamtschaden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe aus. Ein Fachunternehmen reinigte anschließend die Fahrbahn.

Die Polizei bittet nun den Fahrer oder die Fahrerin des braunen Kleinwagens, sich zu melden. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Kleinwagen geben könnten. Möglicherweise handelt es sich um einen BMW oder Mercedes. Hinweise bitte unter Telefon 9199-0. (cris)

