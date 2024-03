Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - Polizei sucht abbiegenden Verkehrsteilnehmer

Freiburg (ots)

Fünf Pkws befuhren am Samstag, 23.03.2024, gegen 15.40 Uhr, hintereinander die B 34 von Grenzach-Wyhlen kommend in Fahrtrichtung Rheinfelden. Auf Höhe einer Parkplatzausfahrt, Haltestelle Einhänge, beabsichtigte der erste noch unbekannte Verkehrsteilnehmer der Kolone, nach links abzubiegen. Dieser setzte ordnungsgemäß den Blinker, hielt aufgrund Gegenverkehr kurz an und bog anschließend nach links ab. Der letzte Fahrzeugführer der Kolone, ein 34 Jahre alter Honda-Fahrer, bemerkte das Halten zu spät und fuhr auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeuge davor ebenfalls aufeinander geschoben. Drei Personen in den beteiligten Fahrzeugen wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Drei weitere Beteiligte wurden ebenfalls leicht verletzt, beabsichtigten selbst einen Arzt aufzusuchen. An den Fahrzeugen entstand gesamt ein Sachschaden von rund 16000 Euro. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein sucht den noch unbekannte, links abbiegenden Verkehrsteilnehmer. Es soll sich um ein dunkles Fahrzeug mit Emmendinger Kennzeichen gehandelt haben. Dieser Verkehrsteilnehmer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621/98000 zu melden.

