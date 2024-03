POL-FR: Schwörstadt: Unfall mit einem Leichtverletzten und 5000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - Einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen hat die Polizei nach einem Einbruch in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in Freiburg am 22.03.2024. Ein Zeuge hatte den Vorfall in einem Gebäude in der Johann-von-Weerth-Straße beobachtet und gegen 14 Uhr die Polizei verständigt. Ein Tatverdächtiger konnte wenig später im Rahmen der ...

mehr