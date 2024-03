POL-FR: Kenzingen: Exhibitionist - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstag, 23.03.2024, zwischen 9 Uhr und 11 Uhr versuchten Unbekannte in ein Anwesen in der Blumenstraße in Gutach einzubrechen. Offenbar versuchten sie die Haustür des Anwesens aufzuhebeln und scheiterten daran. Es entstand lediglich Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige ...

