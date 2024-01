Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuerlöscher geleert

Geldbörsen zurückbekommen

Menden (ots)

Unbekannte versprühten den Inhalt mehrerer Feuerlöscher in einer nicht mehr genutzten Tiefgarage an der Eisenberger Straße. Die Feuerlöscher sind nun nicht mehr einsatzbereit. Die Tat wurde begangen zwischen Freitagnachmittag und Montagabend.

Eine 73-jährige Mendenerin wurde am Montag beim Einkaufen in einem Discounter an der Straße Zum Eisenwerk bestohlen. Während sie zwischen 14 und 14.30 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann Waren zusammensuchte, hatte sie ihre Geldbörse in den Einkaufswagen gelegt. An der Kasse stellte sie fest, dass das Portemonnaie weg war - mitsamt Bargeld, mehreren Bankkarten sowie diversen Kunden- und Versicherungskarten und persönlichen Papieren. Die Frau hatte dennoch Glück: Die Geldbörse wurde vor der Sparkasse gefunden und dort abgegeben. Es fehlte nur das Bargeld.

Auch eine 71-Jährige, deren Geldbörse am Dienstag verloren gegangen ist, hat ihr Portemonnaie zurückbekommen: Zwischen 13.20 und 13.40 Uhr hatte sie ihren Wagen am Rand der Straße "Zum Eisenwerk" geparkt, um in den Kindergarten zu gehen. Möglicherweise hat sie ihren Wagen nicht richtig verschlossen. Jedenfalls war die Geldbörse weg. Am Abend meldete sich die Frau erneut bei der Polizei: Ein Finder hat ihr das komplette Portemonnaie vorbeigebracht. (cris)

