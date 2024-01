Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Fäusten und Baseballschläger - Wohnungseinbruch - Benzindiebe

Lüdenscheid (ots)

Ein 23-jähriger Herscheider hat am Dienstagabend an der Paulsmannhöher Straße mit einem Baseballschläger auf einen 26-jährigen Verwandten eingeschlagen. Auf dem Gehweg wurde erst mit Worten gestritten, dann mit Körpereinsatz, Faustschlägen, Tritten und Baseballschläger. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen gefährlicher bzw. einfacher Körperverletzung. Der verletzte 26-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Unbekannte sind am Dienstag im Laufe des Tages in eine Wohnung am Nelkenweg eingebrochen. Als die Bewohner gegen 19 Uhr nach Hause kamen, stellten sie fest, dass Möbel in einem Raum durchwühlt und Schmuck und Geld gestohlen wurden. Ein Hausbewohner war am Nachmittag zu Hause, hatte jedoch das betroffene Zimmer nicht aufgesucht. Auch die Hebelspuren an der Wohnungstür waren ihm nicht aufgefallen.

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Benzin-Diebe erwischt. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei gegen 2.30 Uhr aus der Jahnstraße eine verdächtige Beobachtung: Auf dem Parkplatz neben dem Kino-Parkplatz sollten sich zwei Personen mit Taschenlampen an Fahrzeugen zu schaffen machen. Als die Polizei eintraf, flüchtete einer der Taschenlampen-Träger. Er kam jedoch später zurück. Zunächst stritten die beiden jungen Männer (17 und 19) ab, etwas Verbotenes getan zu haben. Als die Polizeibeamten jedoch drei beschädigte Fahrzeuge sowie einen Benzinkanister mitsamt Schlauch fanden, räumte der Ältere ein, Benzin gestohlen zu haben. Der Jüngere behauptete, sich mit der Taschenlampe lediglich Fahrzeuge "angeschaut" zu haben. Die Polizei durchsuchte den Pkw des 19-Jährigen und stellte Werkzeug und weitere leere Kanister sicher. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell