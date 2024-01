Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Marihuana-Plantage in Menden ausgehoben - Mehrere Kilo Rauschgift sichergestellt

Hagen/Menden (ots)

Einen Ermittlungserfolg verzeichneten die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Hagener Kriminalpolizei am Montagabend, 22.01.2024, in Menden. Dort gelangten die Ermittler an Hinweise auf eine mutmaßliche Marihuana-Plantage in der Franz-Kissing-Straße. Bei der Durchsuchung des Objektes fanden die Polizisten 60 Pakete mit geerntetem Marihuana auf. Das Gewicht schätzen die Kriminalbeamten auf über 60 Kilogramm. In dem Gebäude angetroffen und festgenommen wurden drei Männer im Alter zwischen 24 und 30 Jahren. Sie werden heute dem Haftrichter vorgeführt. Ein 42-jähriger Tatverdächtiger wurde zwischenzeitlich aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

