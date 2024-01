POL-MK: Graffiti an Schule

Balve (ots) - Zwischen Freitagabend und Montagmorgen versuchten unbekannte Täter in eine Firma in der Straße Helle einzubrechen. Hierzu schlugen sie ein Fenster ein. Die Täter gelangten nicht in das Innere der Firma. Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Menden unter der 02373/9099-0 in Verbindung zu setzen. (zap) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

