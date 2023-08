Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vergessener Koffer führt zu Polizeieinsatz und insgesamt 86 Minuten Zugverspätungen

Hauptbahnhof Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 15. August 2023 stellte eine Streife der Bundespolizei gegen 18:42 Uhr am Hauptbahnhof Magdeburg ein herrenloses Gepäckstück in dem aus Leipzig eingefahrenen Regionalexpress fest. Der pinke Hartschalenkoffer befand sich in der oberen Gepäckablage des auf Bahnsteig 7 wartenden Zuges. Trotz mehrfacher Lautsprecherdurchsagen war ein Besitzer vor Ort nicht ermittelbar. Auch die Nachfrage bei der Bahn und den umliegenden Bundespolizeidienststellen ergab keine Meldung zu einem vermissten Koffer. Dieser war komplett verschlossen und eine Einsichtnahme somit nicht möglich. Zur Sicherheit der Reisenden vor Ort erging eine Räumung des Zuges mit anschließender Sperrung des Regionalexpresses sowie des Bahngleises 7 durch die Notfallleitstelle der Bahn. Nach Eintreffen der Spezialkräfte der Bundespolizei wurde der Koffer geröntgt, als ungefährlich eingestuft und geöffnet. Darin befanden sich lediglich Kleidungsstücke und Dinge des täglichen Gebrauchs, jedoch keinerlei Hinweise auf den Besitzer. Der Koffer wurde dem Fundbüro am Hauptbahnhof Magdeburg übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die veranlassten Gleissperrungen gegen 22:36 Uhr wieder aufgehoben. Durch diesen notwendigen Polizeieinsatz entstanden Zugverspätungen von insgesamt 86 Minuten bei 9 Zügen. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, weist die Bundespolizei noch einmal eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall erneut beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell