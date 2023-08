Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 36-Jähriger wird wegen Diebstählen gesucht - Untersuchungshaft

Halle/ Saale (ots)

Am Sonntag, den 13. August 2023 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 16:00 Uhr einen 36-Jährigen auf dem Hauptbahnhof Halle/ Saale. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass er seit dem 25. Juli dieses Jahres durch das Amtsgericht Halle/ Saale per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Gegen den Mann wird in mehreren Fällen wegen Diebstahls ermittelt. Er verfügt über keinen festen Wohnsitz. Zudem liegen Anhaltspunkte vor, dass sich der Beschuldigte dem Verfahren durch Flucht entziehen wird. Demnach erging der Untersuchungshaftbefehl. Dieser wurde dem Gesuchten eröffnet. Am heutigen Montag, den 14. August 2023 erfolgte die Vorführung vor dem Amtsgericht Halle/Saale. Dort wurde jener Haftbefehl bestätigt. Bundespolizisten brachten den deutschen Staatsangehörigen daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt.

