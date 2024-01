Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Heckscheiben von Bus und PKW zerschlagen

Transporter beschädigt und durchwühlt

Iserlohn (ots)

Am Montagabend um 18:10 Uhr hielt ein Linienbus an einer Bushaltestelle in der Düsingstraße. Eine männliche Person stieg in den Bus und geriet mit dem Busfahrer in Streit. Daraufhin verließ die Person den Bus wieder und ging sich zum Heck des Fahrzeugs. Kurz darauf vernahm der Busfahrer einen Knall und stellte fest, dass die Heckscheibe augenscheinlich beschädigt wurde.

Personenbeschreibung

- ca. 30 Jahre alt - 170-175 cm groß - normale Statur - dunkelblonde Haare - Schnurr- und Kinnbart - beige Wintermütze - Winterjacke - schwarze Umhängetasche

Hinweise zur Identität bitte unter 02371/9199-0 an die Polizeiwache Iserlohn. (zap)

Von Sonntag bis Montag kam es zu zwei Einbrüchen in Autos. In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen wurde die Seitenscheibe eines Transporters eingeschlagen, der in der Mendener Landstraße geparkt stand. Die Täter durchwühlten den Innenraum des Fahrzeugs, entwendeten jedoch nichts. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Heckscheibe eines geparkten Fiat in der Straße Am Westhang mit einem Stein eingeschlagen. Die Täter entwendeten allerdings auch hier nichts aus dem PKW.

Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Iserlohn unter der 02371/9199-0 in Verbindung zu setzen. (zap)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell