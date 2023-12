Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Beschädigter Pkw gesucht

Bad Sassendorf (ots)

Am 18. Dezember kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Lohweg, in Höhe der Hausnummer 2. Eine 80-jährige Frau aus Bad Sassendorf rangierte auf dem dortigen Parkplatz mit ihrem VW aus einer Parklücke und touchierte einen in der gegenüberliegenden Parkbucht abgestellten dunklen Mercedes. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Die 80-Jährige wartete zunächst auf den Fahrzeugführer des geparkten Pkw mit Soester Kennzeichenfragment. Kurzzeitig wurde ihr die Sicht auf den Pkw durch mehrere vorbeifahrende Fahrzeuge versperrt, so dass der unbekannte Fahrer davonfuhr. Der Fahrzeugführer und/oder Zeugen, die Hinweise zu dem beschädigten Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell