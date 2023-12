Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht

Werl (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen kam es gegen 07:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Heideweg. Ein 24-jähriger Mann aus Düsseldorf befuhr mit seinem Chevrolet den Heideweg in Richtung Westönner Bundesstraße. Zeitgleich kam ihm ein bislang unbekannter Pkw entgegen, der auf die Gegenfahrbahn geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Düsseldorfer seinen Pkw nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet auf den Grünstreifen, überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der 24-Jährige und sein 28-jähriger Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen gekümmert zu haben. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden.(dk)

