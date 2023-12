Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Seniorin nach Brandgeschehen in Wohnung verstorben

Lippstadt (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 04:25 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in den Kopernikusweg gerufen. Nachbarn waren auf einen akustischen Alarm aufmerksam geworden, der aus einer Wohnung im Erdgeschoss zu vernehmen war. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Wohnungstür geöffnet. Die 70-jährige Bewohnerin konnte nur noch leblos auf dem Sofa in der Wohnung aufgefunden werden. Bislang gibt es keine Hinweise für ein Fremdverschulden. Hinsichtlich der Brandursache hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft Paderborn wurde ein Brandsachverständiger bestellt.(dk)

