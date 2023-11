LPI-J: Kleinkraftrad umgekippt

Weimar (ots) - Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 63jähriger Radfahrer den Fuß- und Radweg zwischen Weimar-Schöndorf und Großobringen. Um eine Ausbuchtung zu umfahren, musste der Mann scharf lenken und kam auf dem feuchten, mit Laub bedeckten, Weg zu Fall und verletzte sich an Kopf und Nase. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

