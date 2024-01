POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024

Plettenberg (ots) - Ein am Lehmkuhler Platz parkender Ford Transit wurde zwischen Samstagabend, 20:00 Uhr und Sonntagmorgen, 10:00 Uhr durch einen Unbekannten mit grauem Lack besprüht. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

