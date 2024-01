Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bedrohung mit Schusswaffe/Nach Streit mit Auto angefahren/15-jähriger auf Shoppingtour mit fremder EC-Karte/50kg Kupferrohre entwendet

Lüdenscheid (ots)

Am Freitagabend bedrohte der Mitarbeiter eines Geschäftes an der Altenaer Straße nach Zahlungsstreitigkeiten einen Kunden mit einer Schusswaffe, woraufhin der Geschädigte das Geschäft verließ und die Polizei verständigte. Die Polizeibeamten beschlagnahmten die Schreckschusswaffe und schrieben Strafanzeigen wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz. (zap)

Nach Streitigkeiten um eine Verkehrssituation am Sonntagabend zwischen einem Fußgänger und einem Fahrzeugführer in der Schlachthausstraße, fuhr der unbekannte Fahrzeugführer rückwärts gegen den 34-jährigen Fußgänger. Durch den Zusammenstoß wurde der Geschädigte leicht an der Hüfte verletzt. Der Fahrzeugführer hielt zunächst an, fuhr anschließend allerdings mit seinem Skoda davon.

Personenbeschreibungen:

Fahrzeugführer:

- männlich - ca. 45 - 52 Jahre alt - Mütze - Winterjacke - auffällig markante und tiefe Stimme

Beifahrerin:

- weiblich - ca. 40 - 45 Jahre alt - Mütze

(zap)

Am Freitagnachmittag um 14:20 Uhr hob ein 15-Jähriger mehrfach Bargeld an der Kasse eines Discounters an der Bräuckenstraße mit einer fremden EC-Karte ab. Zudem kaufte der Wuppertaler mehrfach Apple-Geschenkkarten und Überraschungseier. Als eine Mitarbeiterin den Minderjährigen bat sich auszuweisen, flüchtete dieser aus der Filiale. Mehrere Mitarbeiter verfolgten den Flüchtigen zu einem PKW auf dem Parkplatz, in welchen zwei weitere männliche Personen saßen. Anschließend flüchteten die drei Tatverdächtigen fußläufig ohne das Fahrzeug. Durch hinzugerufene Polizeibeamte konnten der 15-jährige sowie ein 18-jähriger Essener angetroffen werden. Der dritte Tatverdächtige konnte nicht mehr angetroffen werden. Der noch Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Circa 170cm - Circa 16 Jahre alt - Dunkle Hautfarbe - Lockige, schwarze Haare - Dunkler Jogginganzug

Zuvor hob der 15-Jährige Bargeld in einer weiteren Filiale des Discounters in der Altenaer Straße ab. Insgesamt wurden 600 Euro Bargeld abgehoben sowie drei Apple Geschenkkarten und drei Überraschungseier erworben. Möglicherweise stammte die fremde EC-Karte aus einem vorherigen Diebstahl.(zap)

Am Samstagnachmittag um 15:46 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie drei männliche Personen Kupferrohe aus einem Container einer Firma an der Altenaer Straße entwendeten. Anschließend flüchteten die Unbekannten in einem weißen Ford Transit mit polnischen Kennzeichen in Richtung der A 45 Lüdenscheid Nord. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte das Fluchtfahrzeug nicht mehr angetroffen werden. Es wurden ca. 50 Kg Kupferrohe entwendet. Die Personen hatten ein waren dunkel gekleidet.

Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Lüdenscheid unter der 02351/9099-0 in Verbindung zu setzen (zap)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell