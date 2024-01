POL-MK: Ford Transit mit Graffiti besprüht

Neuenrade (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Gaststätte in der Straße Mühlendorf ein. Die Täter öffneten dafür gewaltsam ein Fenster. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schubladen. Ob und wie viel die Täter erbeuteten, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise können telefonisch unter 02392/9399-0 an die Polizeiwache in Werdohl gegeben werden. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

