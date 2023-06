Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: NICHT 100 km/h pro Achse!

Bild-Infos

Download

Schleifreisen (ots)

Doppelt so schnell wie erlaubt war ein Verkehrsteilnehmer am vergangenen Wochenende auf der A4. Bei erlaubten 100 km/h fuhr der Raser mit 200 km/h. Für diese enorme Überschreitung muss der Fahrzeugführer mit bis zu 1.400 EUR, 3 Monaten Fahrverbot und 2 Punkten rechnen. Damit ist er einer von 1.608 Verkehrsteilnehmern, welche sich vergangenes Wochenende nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit hielten. Von den Betroffenen müssen 35 Fahrzeugführer Fahrverbote einkalkulieren. Die Kontrollen erfolgten sowohl mit mobilen Messgeräten als auch mit Videowagen auf A9 und A4.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell