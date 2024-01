Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: POL-HA: 1. Fortschreibung - Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - Haftbefehl gegen 18-jährigen Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt in Iserlohn erlassen

Iserlohn (ots)

Am Sonntagabend (21.01.2024) wurden in Iserlohn ein 32-jähriger Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt und ein 18-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. (Pressemeldung vom 22.01.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5696456) Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft erließ die zuständige Haftrichterin am Amtsgericht Iserlohn am heutigen Montagnachmittag Haftbefehl gegen den Festgenommenen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Gesundheitszustand des 32-Jährigen wird inzwischen als stabil eingestuft. Die Mordkommission der Polizei Hagen ermittelt weiterhin zu den Hintergründen der Tat. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt. (sen)

