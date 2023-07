Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbruch in Geschäftsräumlichkeiten

Altensteig (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 07:00 Uhr, ist bzw. sind bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in Altensteig eingebrochen. Der bzw. die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Geschäft in der Rosenstraße. Nachdem der oder die Diebe aus dem Laden Bargeld entwendet hatten, verließen sie das Geschäft in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305 0 entgegen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell