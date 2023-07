Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim - Schwer verletzter Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Kipplader

Pforzheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmittag in der Goethestraße in Pforzheim gekommen.

Ein 63-Jähriger Rollerfahrer befuhr am Donnerstag gegen 16:30 Uhr die Goethestraße in Fahrtrichtung Norden. Im Kreuzungsbereich mit der Zerrenerstraße beabsichtigte ein neben ihm fahrender 66-jähriger Lkw-Fahrer den Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei wurde der Rollerfahrer offenbar übersehen und es kam zur Kollision, in dessen Folge der Rollerfahrer stürzte.

Der 63-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Lea Ottburg, Pressestelle

